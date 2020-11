Il silenzio dell'acqua 2 va in onda Canale 5 in prima serata dalle 21.40 da venerdì 27 novembre.



Potete rivedere le quattro puntate della prima stagione de Il silenzio dell'acqua, diretta da Pier Belloni con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, in streaming sul portale Mediaset Play.

La scomparsa dell'adolescente Laura Mancini è il punto di partenza, drammatico e inquietante, di un'indagine che porterà alla luce il lato oscuro e i segreti celati dietro la facciata perbene di un piccolo borgo sul mare. L'avvincente detection, tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, scoprirà che nessuno è come sembra, fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.

Nel video in alto, potete rivedere la prima puntata integrale della prima stagione.