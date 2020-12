Il silenzio dell'acqua 2, Andrea è innocente o colpevole?

Il personaggio di, interpretato dall'attore, sarà al centro del finale di stagione de che andrà in onda mercoledì 16 dicembre.Nella terza puntata della serie , Andrea arriva allo scontro fisico con Elio, padre biologico di Matteo . Alla fine dell'episodio, troviamo Elio in un ospedale con molte ferite sul volto. "È stato Andrea", rivela l'uomo a Luisa.Il pubblico sui social si è nettamente diviso tra coloro che credono alle parole di Elio e chi è invece convito che sia stata una trappola escogitata per incastrare il vice questore. Per scoprire tutta la verità appuntamento condella serie in onda mercoledì 16 dicembre in prima serata su Canale 5.