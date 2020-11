Giulio Corso è Rocco Liverani

Rocco è il padre di Giulia e Luca, marito di Sara.



È un ex pugile che ha la fama di violento, quello che si dice “una testa calda”.



Rocco non ha soldi e vive in una roulotte alle porte del paese. Ama però incondizionatamente la piccola Giulia, così come la moglie e il figlio uccisi.



Rocco sarà uno dei principali sospettati dell’efferato delitto.