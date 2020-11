Il Silenzio dell'Acqua 2, prossimamente su Canale 5

deandrà in onda prossimamente su Canale 5. In attesa dei nuovi episodi, torniamo a Castermarciano, dove tutti nascondono qualcosa, pronti a scoprire qualche novità nel dietro le quinte della seconda stagione con Le quattro puntate della prima stagione de Il silenzio dell'acqua, diretta da Pier Belloni, sono disponibili in. La scomparsa dell'adolescente Laura Mancini è il punto di partenza, drammatico e inquietante, di un'indagine che porterà alla luce il lato oscuro e i segreti celati dietro la facciata perbene di un piccolo borgo sul mare. L'avvincente detection, tra false piste, verità nascoste e relazioni segrete, scoprirà che nessuno è come sembra, fino ad arrivare ad un sorprendente epilogo.