Il Segreto, la puntata del 21 agosto

Cosa è successo nella puntata di venerdì 21 agosto dePepa andrà a cercare una balia per il figlio di Angustias e Tristan. Sebastian ed Emilia continuano a indagare sulla storia di Raimundo e Francisca.La serie ruota attorno alle vicissitudini della ricca stirpe dei Montenegro, una famiglia dell'alta borghesia che vive in un piccolo paese del nord della Spagna, con la perfida matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvador Castro, che trama costantemente contro coloro che osano affrontare il suo potere.Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 e la domenica alle 16.20 su Canale 5 . È possibile vedere tutte le puntate della soap opera anche in streaming , contemporaneamente alla diretta televisiva, e on demand sul portale Mediaset Play Se hai una Smart TV tutti i contenuti on demand dipotrai vederli anche sulla tua tv di casa. Ti basterà sintonizzare un canale Mediaset (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi vedrai l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando. Con le frecce destra e sinistra potrai così scorrere le sezioni dell’applicazione e troverai Il segreto sotto la voce “Fiction e Serie TV". Per l’elenco dei televisori abilitati e per tutte le informazioni utili vai qui