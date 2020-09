Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Lunedì 14 settembre inizia la quinta edizione del, in prima serata su Canale 5. A condurre, accompagnato dagli opinionisti. Ma chi sarannodella Casa più spiata d'Italia?Da influencer come Denis Dosio e Tommaso Zorzi a glorie come Fausto Leali, dall'accoppiata madre e figlia Maria Teresa Ruta e Guerdalina Goria, il cast delè ricco di sorprese. Ci sono vecchie conoscenze dei reality, come Paolo Brosio e Patrizia De Blanck, celebri personaggi tv, come Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, modelle e modelli, come Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, ma anche atleti, come il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah. Conosciamoli meglio nel video qui alto.Adua Del Vesco, Fulvio Abbate, Enock Barwuah, Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Denis Dosio, Fausto Leali, Matilde Brandi, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Andrea Zelletta, Flavia Vento, Tommaso Zorzi.