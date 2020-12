Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: "Non ho mai avuto un'amicizia così"

L'annuncio del prolungamento del Grande Fratello Vip fino all'8 febbraio 2021 ha scosso i concorrenti della casa. Francesco Oppini è tra i vip più combattuti su quale decisione prendere : lasciare la casa per rivedere la sua fidanzata Cristina o rimanere per la forte amicizia che lo lega a Tommaso Zorzi?Il figlio di Alba Parietti spiega ad Alfonso Signorini: “Qualsiasi cosa io sceglierò, farà soffrire qualcuno". Tommaso Zorzi interviene per parlare del'importanza dell'amicizia con Francesco: “Io so di avere delle grosse lacune sui rapporti interpersonali.. Io con Francesco ho parlato molto in settimana. Qualunque cosa deciderà, io lo sosterrò. Se Francesco deciderà di mollare, per me cadrà un pilastro".