Tommaso Zorzi si sfoga con Alfonso Signorini: "Me ne vado ora"

"Mi sono rotto il ca** di questo gioco se è così. Ho parlato per mezz'ora del coming out, cosa dicono ora che sono omofobo? Che prendo in giro il coming out perché ho fatto una battuta? Se questo è il gioco io me ne vado ora". Nella casa delviene messo sotto accusa per una battuta suChi portava la gonna dei due?, ha scherzato l'influencer, ma le sue parole non sono piaciute adche gli ha chiesto di rifletterci. "Se sei nella casa è perché ti abbiamo fortemente voluto, perché apprezziamo la tua ironia e la tua intelligenza", precisa il conduttore, "su cento ironie o voli meravigliosi, uno può riuscire meno bene e può ferire la sensibilità di tanta gente".