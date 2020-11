Tommaso Zorzi riceve la telefonata della tata Cecilia

Sorprese a non finire al Grande Fratello Vip , che nel corso della ventunesima puntata in onda lunedì 23 novembre ha regalato una bellissima telefonata ada parte della, con lui da quando aveva 3 anni."Tu sei un guerriero, quindi non puoi spaventarti e non devi mollare", ha commentato la donna riferendosi al prolugamento del reality fino all'8 febbraio 2021, come annunciato in puntata dallo stesso. Lo stesso conduttore si è quindi intromesso nella chiacchierata, offrendo scherzosamente la possibilità a Cecilia di poter entrare nella Casa per poter cucinare a tutti i concorrenti ancora in gara.