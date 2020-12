Tommaso Zorzi resta al Grande Fratello Vip

“Oggi sono Liz Taylor”. Cosìprova a sdrammatizzare dopo aver cambiato idea sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.La mattina di sabato 18 dicembre si era svegliato deciso ad andarsene dalla casa del Grande Fratello Vip, lamentando una forte ansia e l'incapacità a continuare il gioco per i prossimi mesi. Poi, dopo essere stato dissuaso da tutti i concorrenti del GF Vip e aver parlato in, Tommaso Zorzi decide di restare nella casa.In giardino, abbraccia Sonia mentre fuma una sigaretta: “da questa cosa si capisce che non sto bene”, commenta sarcastico. In seguito, la missione è recuperare tutti i vestiti che Zorzi aveva già impacchettato.