Tommaso Zorzi: “Pensavo di avere un rapporto speciale con Francesco"

C’è aria di crisi nel rapporto di amicizia nato tra le mura del Grande Fratello Vip tradopo il chiarimento di quest’ultimo con Dayane Mello. Un comportamento che non è piaciuto all'influencer milanese che ha avuto modo di sfogarsi a lungo con Stefania Orlando "Tommaso tu vuoi sempre essere per le persone l’amico speciale", dichiara la conduttrice, facendo presente che i rapporti in questione sono pur sempre nati all’interno di un reality e che è normale che le persone abbiano tante amicizie."Pensavo che ci fosse un’amicizia, se non di più, quantomeno su un altro livello", replica Zorzi, ricordando che con Francesco ha parlato di tematiche più intime, "quello con me non è un rapporto che ha con tutti, altrimenti mi inca**o io".