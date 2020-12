Tommaso Zorzi incontra la sorella Gaia: "Mi manchi da impazzire"

"Eravamo lì fino alle 5 di mattina a vedere il tuo mental breakdown e ci chiedevamo ma davvero Tommy non capisce che era una battuta? Secondo te io ti voglio punire per la nomination di Stefania? Capisco che stare nella casa è difficile, ma se c'è una cosa che non sai è che io e il marito di Stefania tifiamo per voi due. Tommy devi rilassarti non è una nomination che ti rovina il percorso". Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 21 dicembre su Canale 5,"Sei una persona, matura, simpatica, sono orgoglioso di te: grazie, so il sostegno che mi stai dando qui fuori, io ti amo non hai capito quanto", risponde l'influencer. La sorella si lascia andare a una confessione: "Entrerei nella casa solo per stare con te,Tommy".