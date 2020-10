Tommaso Zorzi in lacrime per i genitori

"È stato il papà migliore del mondo, il papà con la p maiuscola, è stato un papà che fino a un certo punto del mio percorso è stata la mia spalla. Poi tante volte la vita magari ti toglie una cosa che ti ha dato, e questo papà a un certo punto si è separato dalla mamma e non è stato più quel papà che era prima". Al Grande Fratello Vip si commuove parlando del rapporto con suo padre."Io mio padre lo vedo 3-4 volte all'anno", spiega l'influencer. Le lacrime poi esplodono quando la mamma lo raggiunge al telefono. "Ho un amore per mia madre che va al di là, è un esempio", dice Zorzi, "tante volte l'ho delusa e so quanto ha sofferto per me".