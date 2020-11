Tommaso Zorzi in lacrime: "Non sono abituato ad affezionarmi"

"Io sto malissimo quando mi affeziono alle persone, non so gestirlo, non sono abituato. Non so dimostrare il bene che vi voglio perché ho paura, ho paura che la cosa diventi vera: quando mi metto in gioco anche io sono fott**o, perché se poi succede qualcosa sto malissimo". Nella casa del Grande Fratello Vip si sfoga con i suoi compagni di stanza in piena notte.La notizia che il reality viene prolungato fino a febbraio , e i dubbi di Francesco Oppini se rimanere o meno nella casa , mettono in crisi l'influencer milanese, che in piena notte spiega a Francesco, Maria Teresa e Stefania cosa lo turba, non riuscendo a trattenere le lacrime.