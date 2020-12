Perché Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno litigato

"Durante il lockdown sono uscito con il mio romanzo e l'ho chiamata per dirglielo. Lei mi ha fatto le congratulazioni, non mi ha detto niente: e poi vengo a scoprire che nello stesso periodo anche lei sarebbe uscita con un libro. Mi è arrivata una voce di corridoio che mi ha un po' infastidito che saremmo dovuti uscire lo stesso giorno elei avrebbe telefonato per far uscire l'uscita del libro". Nella casa del Grande Fratello Vip spiega perché due mesi prima di entrare nella casa lui ehanno smesso di parlarsi."Quello che mi ha dato più fastidio il fatto che io mi fossi confidato con lei rispetto a una cosa di amico", dice l'influencer. "Ti ho scritto un papiro al quale non hai mai risposto", risponde Giulia, "dovevo uscire con il libro prima del lockdown, neanche mia madre lo sapeva".