Tommaso Zorzi a Francesco Oppini: "Sono disperato"

Chiacchere prima della buonanotte tra. L'influencer milanese confida al coinquilino di essere disperato per il fatto che l'amico possa decidere di abbandonarepresto il, come anticipato dallo stesso Francesco. "Dimostro l'1 per cento della mia disperazione", spiega Tommaso al commentatore sportivo."Anche io cerco di stare su per non angosciarti", replica Francesco, ribadendo il fatto che ormai da diverso tempo non sta più bene all'interno della casa più spiata d'Italia. Il figlio di Alba Parietti poi consiglia all'amico di non pensare a questa cosa: "Vivi l'oggi", dice a Tommaso, senza però riuscire a consolarlo.