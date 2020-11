Tommaso Zorzi e la sorella Gaia: "Mi manchi troppo"

"Mia sorella è tutto. La cosa che mi manca più di te è ridere: insieme abbiamo le nostre serate a ghignare, abbiamo le nostre cose che ci fanno ridere". Durante la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 6 novembre,dichiara il suo amore per, che si collega in videochiamata con la Mistery Room."Ho fatto di tutto per mettermi in contatto con te,, ti guardo sempre, ogni giorno", dice la sorella, dell'influencer milanese, "ho visto che in questi giorni ti manca di più casa, dopo 50 giorni è normale, ma non ti devi preoccupare di niente, fidati di me".