Tommaso Zorzi contro il suo ex: "Sparla di me in giro"

"Amore non è che sono preoccupato, sono certo. Io so per certo che lui parla male di me in giro, che a me va benissimo, però gli ho detto Tu hai tutto il diritto di poter parlare male di me, io però ho tutto il diritto di non voler parlare con te". Alparla con gli altri inquilini della casa di un suo ex fidanzato.Lui mi chiamava e mi mandava messaggi ogni giorno constantemente", aggiunge Zorzi, secondo cui il suo ex parteciperà alle trasmissioni per parlare della loro storia, "deciditi, no?".