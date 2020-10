Tommaso Zorzi: "Adua mi ha detto che Massimiliano è gay"

"Io nomino Adua perché anche a me ha detto che". A parlare ènel confessionale durante le nomination segrete della sesta puntata del. L'influencer aggiunge: "Me lo ha detto quando eravamo in albergo prima del Grande Fratello. Adua non ha detto la verità. Sentirla parlare mentre si giustifica con Massimiliano, l'ho trovato un po' schifoso".Solo pochi minuti prima, Alfonso Signorini aveva chiesto spiegazioni adsul suo ex“Io non ho detto questo.Io ho detto che è uno stratega, è sempre una mia opinione", aveva risposto Adua. Secondo l'attrice, l'avvicinamento di Massimiliano Morra nei confronti di Guenda Goria sarebbe solo una mossa strategica per proseguire il gioco.