Tensione tra Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet

Protagoniste di un botta e risposta nella casa delsono stateche discutono per via della prova di ballo che dovranno sostenere con una coreografa d’eccezione:I primi malumori sono venuti a galla tra le due donne che finiscono per trovarsi in forte disaccordo su alcune parti della performance. "", ammette Samantha, ma l’influencer la interrompe: “Ok, ho sbagliato io”, dice in maniera ironica. Immediata la replica della showgirl: "Però prendiamola con il sorriso, ci vorrebbe un pò più di leggerezza", dice De Grenet in modo plateale prima di alzarsi e raggiungere gli altri inquilini in veranda.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE