Il nuovo taglio di capelli di Tommaso Zorzi

Dopo l'annuncio fatto da Alfonso Signorini sul prolungamento del Grande Fratello Vip fino all'decide di cambiare il suo look nella casa. Con l'aiuto di Andrea Zelletta, l'influencer milanese si presenta con unmolto corto."Radimi tutto veloce prima che qualcuno mi veda", commenta Tommaso Zorzi durante il taglio, "Non ne potevo più. Qua è come stare al militare."."Per terra c'è una parrucca. Ora dobbiamo fare tutte le rifiniture. Tu stai bene così", afferma Andrea Zelletta.