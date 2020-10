Stefano Sala contro Dayane Mello: "Basta bugie su nostra figlia"

"Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Dopo qualche disguido, chiamiamolo così, ora abbiamo l’, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro"., che conha avuto una figlia nel 2014, in un'intervista a Chi spiega il suo rapporto con l'attuale concorrente delAl modello e ballerino non sono piaciute alcune frasi della modella brasiliana all'interno della casa, e vuole dare la sua versione. "Dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta, un fulmine a ciel sereno", ricorda Stefano, deluso per il comportamento dell'ex compagna nel reality, ": c’è di mezzo una bambina, sta sbagliando e quando uscirà dovremo discutere molto bene e seriamente di alcune cose poco gradite sia a me sia alla mia famiglia".Qui sopra, quando Dayane riceve il disegno della figlia Sofia.