Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip

“C’è da dire che purtroppo ti sei reso protagonista di un episodio spiacevole. Ti sei lasciato sfuggire un’espressione che ha offeso la sensibilità di tante persone che ti stavano guardando.. L’intercalare giustifica la buona educazione, però è comunque un contenuto blasfemo”.chiamanel confessionale per comunicargli un provvedimento preso dal GF Vip nei suoi confronti.“Le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del Grande Fratello. In casi come questi la decisione è inevitabile.”, comunica il conduttore.Stefano Bettarini si scusa con il pubblico: “Mi sono reso conto immediatamente. È un modo che ho nel dire delle cose. Sono una persona credente, non voglio mancare di rispetto per nessuno.”.