Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, la lite dopo la nomination

Continuano le divergenze tranella casa del Grande Fratello Vip . Dopo lo scontro in puntata, le due concorrenti provano a chiarirsi in cucina, senza però trovare un punto d’incontro. "Io non ti ho mai offeso, non mi permetto di giudicare un percorso, ma non si può pretendere che non si parli più di un argomento che è stato affrontato così a lungo: c’è un sorta di omertà che non capisco", dichiara la conduttrice in riferimento alla finta storia tra l’attrice e"Ma quale omertà, ci abbiamo fatto otto puntate", replica l'attrice siciliana mentre la coinquilina non fa passi indietro sulla questione: "Non è un argomento scaduto, mica è latte".