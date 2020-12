Stefania Orlando riceve la sorpresa del fratello Fabio Massimo

Sorprese, lacrime e tante emozioni per, che durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip ha potuto rivedere il fratello, persona molto riservata e totalmente estranea al mondo della televisione. "Ogni tanto mi sveglio la mattina e ho voglia di telefonarti - esordisce rivedendo la sorella - Vai avanti così, ti amano tutti perché sei una donna vera, autentica, perciò non devi cambiare mai. Negli anni passati sei riuscita sempre a rimetterti in piedi, anche quando avevi tutte le porte sbarrate". Un colpo di scena totalmente inaspettato che fa emozionare Stefania: "Ho riflettuto molto ultimamente e mi sono resa conto che dovremmo abbracciarci di più, dobbiamo recuperare il tempo perso".