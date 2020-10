Stefania Orlando e Guenda Goria sole contro tutti

si sentono accusate ingiustamente da gran parte dei coinquilini della casa del Grande Fratello Vip . Le due hanno un lungo confronto all'indomani della diretta del lunedì: "Prendere delle posizioni significa essere persone false, essere dei prezzemolo?", si chiede Stefania. "Io ieri mi sono sentita dare dalla stratega da otto persone", aggiunge la figlia di Maria Teresa Ruta. "Chi lo dice, è perché lo è", ribatte la coinquilina, elencando poi altri coinquilini che starebbero davvero giocando d'astuzia, come Massimiliano Morra e Francesco Oppini."Qui hanno un'idea di me totalmente sbagliata, forse perché sono una persona diretta e non si tira indietro quando c'è da parlare, o pago ancora lo scotto di non essermi alleata con Matilde", l'analisi della conduttrice.