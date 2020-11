Stefania Orlando a Francesco Oppini: "Tommaso c’è rimasto male"

La rappacificazione avvenuta al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello einfastidiscebasito dal repentino cambio di rotta dell’amico, come prova poi a spiegargli senza mezzi termini durante un confronto . Sulla questione interviene ancheche parlando col figlio di Alba Parietti prova a spiegargli il punto di vista dell'influencer: "Tommaso c’è rimasto male perché non lo hai reso partecipe"."Per come è fatto Tommy, avresti dovuto coinvolgerlo. In questo hai sbagliato tu, te lo dico perché c'è dell'affetto tra di voi", dichiara la conduttrice, che poi invita il coinquilino a chiarire con Zorzi. "Domani sarà tutto passato", sostiene invece Elisabetta Gregoraci, suggerendo a Oppini di vivere con più leggerezza la situazione.