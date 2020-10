Stefania incontra il marito Simone Gianlorenzi

Le sorprese nella casa del Grande Fratello Vip non finiscono mai e durante la nona puntata, in onda lunedì 12 ottobre, è arrivato il momento anche per Stefania Orlando, che ha potuto rivedere il marito Simone Gianlorenzi.



Nei giorni scorsi, la showgirl aveva manifestato grandi dubbi sulla decisione di non diventare mamma e sull'ipotesi che un giorno il suo compagno potesse pentirsi di questa scelta.



La redazione ha dunque mostrato a Stefania la risposta pubblicata sui social proprio dal marito: "Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori, magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you".



Infine la coppia ha potuto rivedersi (anche se attraverso un vetro). "Finalmente ti stai facendo vedere per quello che sei e la gente ti apprezzerà per questo - ha commentato Simone - Noi stiamo tutti bene e ci auguriamo che tu possa restare qui dentro più tempo possibile".





