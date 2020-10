Sorpresa per Enock, in collegamento Mario e la fidanzata Giorgia

La nona puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 12 ottobre su, ha regalato una grandissima gioia a, che dalla casa più spiata d'Italia ha potuto rivedere il fratelloe la fidanzata"Continua così perché stai facendo molto bene - hanno dichiarato in coro per incoraggiare Enock - Devi stare tranquillo e prenderlo come un gioco perché è giusto che sia così".Enock ha quindi chiesto le novità legate alla nuova squadra di Mario, con quest'ultimo che ha garantito la firma di un nuovo contratto a breve, senza però rivelare la sua