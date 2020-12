Sonia Lorenzini, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip

è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip . La 31enne entrerà nella casa durante la puntata di venerdì 11 dicembre insieme a Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Qui in alto il loro collegamento con Alfonso Signorini nella 24esima puntata.Nata ad Asola, in provincia di Mantova, il 27 febbraio 1989, Sonia nel 2016 diventa corteggiatrice a Uomini e donne, per poi passare al ruolo di tronista e iniziare una storia d'amore con Emanuele Mauti. Dopo la fine della loro relazione, la modella si fidanza con Federico Piccinnato, il cui rapporto dura alcuni anni prima di interrompersi nella primavera del 2020. Un altro episodio che ha segnato la sua vita, e che ha avuto modo di raccontare, è l'aver affrontato nel 2010 un tumore benigno alla tiroide. Oggi Sonia è anche un'influencer, potendo contare su un profilo Instagram da circa 840milla follower.