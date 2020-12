Sonia Lorenzini, le lacrime dopo la lite con Rosalinda Cannavò

"Io non sono solo quella che ha il carattere un po' così, io sono anche quella che nel letto ieri sera si è aperta con lei e l'ha aiutata a superare un suo blocco, sono stufa. Non sono solo quella che ha il carattere un po' impulsivo". Al Grande Fratello Vip scoppia in lacrime tra le braccia di Andrea Zelletta mentre si sfoga dopo la, che l'ha nominata nella puntata di lunedì 21 dicembre."SI è resa conto di aver sbagliato e di aver fatto una scelta sbagliata", la consola Zelletta. "Ho sofferto per queste cose, mi sono vista girare le spalle da alcune persone", si dispera l'ex tronista di U&D, "ho passato due anni e mezzo a sentirmi rimarcare questa cosa".