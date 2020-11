Simone Gianlorenzi: "Senza Tommaso, Stefania sarebbe a casa"

"Se non ci fosse stato Tommaso, Stefania sarebbe già a casa con me". Ne è convinto, il marito di Stefania Orlando, ospite della puntata di venerdì 6 novembre diPer me è naturale che sia nata la relazione d’amicizia tra loro due, si è creato un bel legame perché Stefania si avvicina a uomini come Zorzi, o come me, con una parte femminile più sviluppata", continua Gianlorenzi.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello