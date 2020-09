Sergio Volpini: "Quando con Taricone volevamo mangiare le galline"

“Mi svegliavo alle 6 e mezza perché pensavo che gli operatori non ci fossero ancora. Sapevamo così poco del programma che eravamo convinti che di notte nessuno ci riprendesse. Pensavo: ma chi vuoi che ci guardi mentre dormiamo?!”.Così, ospite di GF VIP Party, ricorda la sua esperienza durante la, 20 anni fa. “Non sapevamo neanche quanta gente ci guardasse. Quando uscii dalla casa, salii in auto e chiesi all’autore se un milione di persone ci stava guardando. Rispose che erano undici. Immaginate il mio stupore: dopo 5 minuti ero in studio davanti a Daria Bignardi a parlare”, spiega Sergio Volpini., il concorrente del primo Grande Fratello racconta come l’esperienza nella casa gli ha cambiato la vita. E quanto è cambiato il reality in questo ventennio. In alto l’intervista integrale di Volpini ad Awed e Annie Mazzola. .Per non perdersi mai il programma,dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.