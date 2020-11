Dopo le dichiarazioni di Selvaggia Roma riguardo un presunto, l’influencer si confronta con: “Enock ho visto che sei un po’ agitato. Non ho nessun timore su Selvaggia, so il vostro trascorso. Tu sai che tutta la tua famiglia ti è vicino. Mi dispiace per Selvaggia, secondo me lei dovrebbe fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato”.Selvaggia Roma non accetta le parole della fidanzata di Enock e dichiara: “. A me dispiace, io non sapevo neanche che fosse fidanzato. Non voglio mettere astio. Perché non dovrei dire la verità? Non capisco perché tu pensi che io debba inventare una cosa del genere. Tu ci puoi credere o non credere, il bacio c'è stato.”.Da lunedì 23 novembre, nuovo appuntamento conil programma condotto da Awed e Annie Mazzola, che passa in fascia serale, dalle 20,30 alle 22,30, in concomitanza con il serale del GF Vip. Come sempre in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del