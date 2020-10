Se Rory Gilmore fosse al Grande Fratello Vip

"Mamma, manda Luke, manda Michel, manda chi vuoi, ma fammi tornare a casa!". Ecco cosa direbbe Rory Gilmore se fosse dentro la casa del Grande Fratello.



A interpretare il personaggio Myriam Catania, sua voce italiana ufficiale. Nella puntata di giovedì 22 ottobre di GF VIP Party, l'ex concorrente del reality prova a immaginare cosa direbbero alcuni celebri personaggi che ha doppiato. Da Rory di Gilmore Girls a Elizabeth Swann dei Pirati dei Caraibi, da Willow di Buffy l'Ammazzavampiri a Cady Heron di Mean Girls, nel video in alto il risultato.

Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE