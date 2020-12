Dopo le numerose discussioni con Stefania Orlando, Samantha De Grenet al risveglio lamenta il peso delle discussioni proprio con la sua coinquilina, parlando con Rosalinda: "Non sono ipocrita - dice - non posso passare una giornata come quella di ieri a discutere e a star male, ma bisogna dare più peso alle parole".



Samantha non crede che il suo rapporto con Stefania potrà migliorare: "Non è possibile che io riesca trovare un punto di incontro con lei - aggiunge - è più facile che nevichi ad agosto a Roma. Io sono a posto, però mi rendo conto che non posso farmi stuzzicare, devo tenere il controllo".

