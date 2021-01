Samantha De Grenet consola Stefania Orlando: "Non darla vinta a loro"

riesce a consolarein quello che sembra il momento peggiore per la vippona veterana all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Ferita dalle parole pronunciate dal suo ex marito Andrea Roncato , Stefania è pronta ad abbandonare il reality ed è stata appena bloccata dai coinquilini mentre stava per varcare la porta rossa "Tu sei una combattente, una guerriera, non puoi andartene ora dopo una serata di m***a", le dice Samantha, spronandola ad andare avanti. "Così la dai vinta a chi ti fa del male", aggiunge. Un discorso che colpisce nel segno, tanto che Stefania ringraziala coinquilina: "Sei stata davvero carina, le tue parole mi hanno fatto bene, hai ragione".