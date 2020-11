Nella mystery room del(in arte) riceve: “Piano piano tutti i tuoi scheletri sono venuti fuori facendoti stare male. Perdonami per non aver visto il tuo dolore. Nella casa è iniziato il tuo percorso,. Siamo orgogliosi di quello che sei, sorridi e divertiti. Ti vogliamo bene e ci manchi tanto”.L'attrice risponde alla madre parlando anche di un momento difficile della sua vita durante il quale ha affrontato: “Devo chiedere perdono a mia madre perché molto spesso le ho dato delle colpe che non ha. Lei mi è sempre stata accanto e non poteva essere migliore di come è.anche nei confronti di mia madre. È una cosa che anche oggi mi fa soffrire”.A sorpresa, Rosalinda riceve una videochiamata dalla sua famiglia. “Non ti devi scusare di niente. Non ti voglio più sentire dire che sei brutta", conclude la madre dell'attrice.