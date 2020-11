Rosalinda Cannavò in lacrime per Patrizia De Blanck: "Mi nomina sempre"

Ancora tensioni nella casa del. Protagoniste questa volta sono, dopo che quest’ultima è finita nuovamente nel mirino della contessa: "Mi infastidisce questo accanimento, mi dà della maleducata e non è carino, poi in puntata mi nomina sempre", afferma Rosalinda lasciandosi andare a un lungo sfogo prima con Stefania Orlando e Massimiliano Morra e poi con Dayane Mello."Mi ha dato della gallina davanti a tutti, io ho un limite, è 50 giorni che mi becco di tutto, cosa le ho fatto io?", si chiede in lacrime Rosalinda mentre Dayane prova a consolarla. "Non sa dire una frase senza una parolaccia e poi la maleducata sono io", aggiunge ancora l’attrice riferendosi al linguaggio colorito della De Blanck.

