Sembra che qualcosa si sia incrinato nel rapporto tra Rosalinda Cannavò ed Elisabetta Gregoraci . "Con lei non riesco a esporre il mio punto di vista perché mi trovo un muro, come se stessi dicendo una caz***a", spiega lparlando della showgirl calabrese connella cucina della casa del"Questo mi fa sentire inferiore", precisa la concorrente del reality, la quale si dice pronta a chiedere chiarimenti alla conduttrice nei prossimi giorni. "Con lei, ma se poi per una opinione che esprimo hai difficoltà a guardarmi", spiega ancora Rosalinda.