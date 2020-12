Rosalinda Cannavò contro Stefania Orlando: "Non ha tatto"

"Non è una manipolatrice, ma ha poco tatto, ha la sua sensibilità che non corrisponde alla mia. in vari situazioni in cui ero giù lei si è avvicinata e ha messo il dito nella piaga.". Alcritica l'atteggiamento didopo la lite della scorsa puntata.Stefania infatti ha nominato l'attrice per alcune questioni secondo lei non risolte. "Permetti che abbia dei dubbi sul tuo percorso?", replica la conduttrice televisiva. Dallo studio arriva l'opinione disu Stefania: "Sei la regina delle pettegole, non sei falsa come dice Patrizia De Blanck, sei geniale".