non è piaciuto come ha trattato Giulia Salemi e glielo dice chiaramente. "Lei non c'è rimasta bene, è passata per una ragazza poco di buono, non è carino", afferma l'attrice riferendosi a quanto mostrato durante la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip , sui presunti messaggi mandati dall'influencer all'ex marito, coi quali avrebbe chiesto di essere ospitata e di non pagare.Elisabetta non prende per niente bene le parole di Rosalinda: "Io non parlo delle tue cose", replica la conduttrice, mentre la discussione diventa sempre più tesa. Rosalinda però insiste: "Devo sempre dirti che per me va bene? Non è stato bello quello che hai detto".