Rosalinda Cannavò chiarisce e si confida con Tommaso Zorzi

sono protagonisti di un lungo chiarimento nella casa delI due coinquilini, che negli scorsi giorni avevano avuto alcune incomprensioni, parlano in modo pacato dopo che l’attrice si era espressa in maniera ambigua sul rapporto tra l'influencer e Francesco Oppini."Mi dispiace se ho toccato un punto sensibile e non volevo ferirti, ti stimo molto e non pensavo che avessi questo tuo lato sensibile e dolce", dichiara l’attrice. Un momento di vicinanza nel quale i due si sono confidati anche su aspetti delle rispettive vite private. "Non so se voglio continuare a fare televisione, voglio laurearmi e dare le priorità alle persone che mi stanno accanto", si sfoga Rosalinda.