Rosalinda Cannavò: "Sono stata 7 anni rinchiusa in una casa"

"Ho i miei momenti, perché mi sento sola con me stessa, diversa. Sono dei problemi che ho io con me stessa e che devo affrontare, qua dentro sicuramente lo sto facendo. Non sono abituata a stare in gruppo, sono stata rinchiusa per 7 anni dentro una casa da dove non potevo uscire e non potevo fare niente: io non so socializzare perché non l'ho mai fatto". Nella casa del Grande Fratello Vip , in arte, si sfoga con i coinquilini.L'attrice spiega le sue difficoltà a relazionarsi e a socializzare, anche a causa del suo passato di cui non può rivelare molto: "Non posso parlarne".