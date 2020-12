Il risveglio di Cristiano Malgioglio al GF Vip

Durante la puntata del 30 novembre, Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip . "Sono otto mesi che non abbraccio nessuno. Ne ho proprio bisogno", ha confidato il cantante ad Alfonso Signorini.Il primo risveglio di Cristiano Malgioglio nella casa del GF Vip è contraddistinto da buon umore e musica.spiega a Cristiano come indossare correttamente il microfono. "Non ho dormito tutta la notte, il condizionatore mi ha scassato i timpani. Non ho voglia di fare un cacchio questa mattina", dichiara il nuovo inquilino a Tommaso Zorzi.