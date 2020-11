Pierpaolo Pretelli: "Vorrei cose che Elisabetta non può darmi"

Alil rapporto traedpreoccupa l'ex velino dopo i commenti di Elisabetta durante la puntata del 2 novembre.La storia tra i due, nonostante la complicità evidente e le attenzioni reciproche , non sembra riuscire ad arrivare a un punto di svolta e chi sembra soffrirne è soprattutto il modello. "", dichiara Pretelli sfogandosi conche dal canto suo esorta l'amico a tirare fuori la grinta e a lottare per Elisabetta. "Ci sono cose che però vorrei vivermi e non posso e che mi fanno pensare e mi cambiano l’umore", aggiunge affranto Pretelli.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE