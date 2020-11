Dopoche ha portato quasi alle lacrime Elisabetta Gregoraci sfoga la sua frustrazione e spiega le sue ragioni ai suoi amici nella casa delPierpaolo Pretelli si confronta cone cona cui ha rivelato di essere in seria difficoltà quando la showgirl gli si avvicina a lui., dichiara il concorrente aggiungendo: "Questa cosa mi ha proprio stancato, arrivi a un punto in cui. Se lei dice che è un’amicizia che devo dire?". "Solo tu sai cosa è giusto e cosa non lo è, non per il Grande Fratello ma per te", ha replicato Zelletta provando a rasserenarlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE