Pierpaolo Pretelli in lacrime affronta il fratello Giulio: "Mi hai deluso"

"Non mi importa cosa si dice fuori, con Elisabetta non c'è stata nessuna storia. Vi avevo chiesto di non fare interviste, di non dire nulla: così state remando contro di me". Nella puntata deldi lunedì 18 gennaioaffronta il fratello Giulio per le dichiarazioni della sua famiglia contro la sua relazione con Giulia Salemi.", continua l'ex velino, "mi metti in difficoltà qua, lo sai quanto ho fatto per esserci. Non manco di rispetto a nessuno con un bacio a Giulia". Il fratello prova a difendersi: "Non ho mai detto quelle cose, sono state fraintese. Stiamo subendo di tutto qui fuori, dovevamo rispondere". Alfonso Signorini però interviene: "Giulio, tu ti sei espresso contro Giulia, ora spiega perché".