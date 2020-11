Pierpaolo Pretelli in lacrime: “Me ne voglio andare”

Alla fine della puntata deldi venerdì 13 novembre,si sente in colpa per non aver salvatodurante una catena di salvataggi. Andrea è stato l'unico inquilino a non essere stato salvato da nessun concorrente ed è per questo finito in nomination “Io non ce la faccio. Stare qua dentro non fa per me.”, afferma Pierpaolo in lacrime.si avvicina preoccupata all'ex velino: “Ti vuoi calmare un attimo. Prendi un goccio d’acqua”.Andrea Zelletta chiede agli altri concorrenti di lasciarli soli per poter chiarire: “. Il mio pensiero rimane quello. Mi sono sentito così e dovevo dirtelo".