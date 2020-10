"Non mi sembra una cosa normale, io e te non abbiamo mai dormito insieme. Non mi devi più rompere le pa**e in puntata. Tu Pierpaolo, dell'amicizia speciale non mi frega più un ca**o". Elisabettta Gregoraci va su tutte le furie perché sorprendea letto insieme, ma è uno scherzo che gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato per"Non mi sembra una cosa normale", ripete alla mamma di Guenda Elisabetta, complice dello scherzo. Maria Teresa rimane sbalordita e scoppia in lacrime, mentre Pierpaolo finge di voler abbandonare il gioco.